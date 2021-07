Neu eröffnet: Das Humboldt Forum im Berliner Schloss

Die Ausstellung „schrecklich schön. Elefant – Mensch – Elfenbein“ befasst sich mit dem blutigen Handel mit Stoßzähnen aller Art, vor allem von Elefanten. Neben filigranen Schnitzereien aus Elfenbein zeigt die Ausstellung auch die Geschichte der Ausbeutung von Natur und Mensch in Afrika und die Gräuel der Kolonialzeit. Und was einen Stock darüber auf den ersten Blick so poppig um die Ecke kommt, wirkt bei näherem Hinsehen nicht mehr ganz so rosig. Da ist der Preußen-Kurfürst Friedrich Wilhelm, der ganz nebenbei auch Sklavenhandel betrieb. Oder koloniale Raubkunst, die nicht zurückgegeben wurde. Die Ausstellung „Berlin Global“ wirft einen Blick auf die Stadt und ihr Verhältnis zum Rest der Welt. Und auch auf ihre Schattenseiten.