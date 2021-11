Wer ist "Ich"? Und wie finde ich meins?

Ai Weiwei, einer der bekanntesten Gegenwartskünstler, ist unter die Schriftsteller gegangen. Mit "1000 Jahre Freud und Leid" legt er seine Autobiographie vor. Eine umfangreiche Sammlung seiner Erinnerungen an das Leben mit seinem Vater als Verfolgter, als Heranwachsender in einem Land, das Künstler immer wieder mit Repressalien belegt und schließlich als eigenständiger Künstler zwischen den Systemen. Wie prägen Erinnerungen unser Ich? Wir abhängig ist unser Ich von der Umwelt, in der es lebt? Jo Schück trifft Ai Weiwei in seinem Atelier zum Gespräch.