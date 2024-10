Israelis und Palästinenser

Am Ende kommt Jo Schück in Tel Aviv bei den wöchentlichen Samstagsdemos gegen die Regierung Netanjahu an. Hier geht es nicht mehr "nur" um die Forderung nach einem Waffenstillstand und der Freilassung der Geiseln, sondern längst auch um das Schicksal der palästinensischen Nachbarn: "From the river to the sea, Israelis and Palestinians should be free", skandieren sie. Es gibt sie also tatsächlich, die Brückenbauer.