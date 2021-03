Jean Peters und das Peng!-Kollektiv

Dass es auch anders geht, davon erzählt der Journalist und Aktivist Jean Peters in seinem Buch: "Wenn die Hoffnung stirbt, geht’s trotzdem weiter". Er sorgte zusammen mit dem PENG-Kollektiv während der letzten Jahre immer wieder für medialen Aufruhr, mit subersiven politisch-satirischen Aktionen an der Grenze zwischen Kunst und Aktivismus, noch näher an der Grenze zwischen dem, was in Deutschland verboten ist und dem, was unter dem Schutz der Kunstfreiheit gerade noch geht.