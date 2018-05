Jodaeiye Nader az Simin

Sein Wettbewerbs-Beitrag "Nader und Simin - eine Trennung" beginnt mit dem streitenden Ehepaar vor dem Scheidungsrichter. Simin will mit Mann und Tochter den Iran verlassen, alle nötigen Papiere hat sie schon beisammen. Doch Nader weigert sich, er will seinen alten, schwer an Alzheimer erkrankten Vater nicht verlassen. Die Lehrerin Simin zieht zu ihren Eltern, die Tochter bleibt beim Vater. Nader steht vor einem immensen Problem: Wer betreut jetzt den Vater, während er arbeitet?