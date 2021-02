Jüdische Identität heute

Und deshalb fallen die Antworten auf die Frage 'Was heißt heute Jüdischsein in Deutschland?' auch ganz unterschiedlich aus. Mit fast so vielen Antworten wie Menschen. aspekte hat einige getroffen: Den Aktivisten Monty Ott von "Keshet", der Initiative jüdischer Queers, Yael Reuveny, israelische Regisseurin, die im Jüdischen Museum eine Video-Installation zu jüdischer Identität gestaltet hat, Streitschrift-Verfasser Max Czollek, die Dramatikerin Sasha Salzmann und die 99-jährige Holocaust-Überlebende Margot Friedländer.