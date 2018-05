Die Themen am 23. September 2016

Bei den Landtagswahlen in Mecklenburg Vorpommern und Berlin haben CDU und SPD schwere Verluste eingefahren. Anstelle einer traditionellen Demokratie mit zwei großen Volksparteien droht jetzt die komplette Zersplitterung der politischen Landschaft. Eine einfache Bildung von regierungsfähigen Mehrheiten scheint Geschichte - jede Regierungsbildung wird zur Zitterpartie oder zum Abwehrkampf gegen die Extreme. Ein Blick in die Geschichte zeigt jedoch: so stabil wie in der Erinnerung war die deutsche Parteienlandschaft eher selten. Immer wieder setzten Protestparteien wie der Bund der Heimatvertrieben in den 50ern, die NPD in den 60ern und schließlich die Grünen in den 80ern die Dreifaltigkeit aus CDU, SPD und FDP unter Druck.