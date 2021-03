"Dave" - KI im Science Fiction

Syz ist Programmierer in einer dystopischen, bienenstockartigen Labor-Kolonie von ein paar tausend Menschen, hermetisch abgeriegelt gegen eine offenbar mehr als unwirtliche Außenwelt. Die Hoffnungen der Menschen in diesem hochtechnologischen Gebäude liegen auf all den Programmierern, die drohnenartig im Schichtbetrieb und unter kompletter Überwachung an der Vervollkommnung von DAVE arbeiten – dem Superhirn, das, ausgestattet mit allem existierenden Wissen, endlich die großen Probleme der untergehenden Zivilisation der Menschen berechenbar und damit lösbar machen soll.