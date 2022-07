Die Aufregung ist groß bei den Festspielen in Bregenz am Bodensee. Auf der monumentalen Seebühne wird alles vorbereitet für die Premiere von Puccinis "Madame Butterfly". Zum 75. Mal finden in diesem Jahr Festspiele am Bodensee statt. Kaum ein anderes Sommerfestival kann mit einer ähnlich spektakulären Bühnenkonstruktion aufwarten. Vor zwei Jahren fielen die beliebten Festspiele der Pandemie zum Opfer. In diesem Jahr soll alles wieder sein wie früher, auch wenn die Coronazahlen gerade wieder steigen.