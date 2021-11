Künstler als Mahner und Waldschützer?

Einen frühen Impuls setzte Joseph Beuys in den 80ern mit seiner Aktion "Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“. Im Rahmen der documenta pflanzte er 7000 Eichen in Kassel – eine soziale Plastik mit Nachhaltigkeits-Faktor. Die Bäume haben sich zu stattlichen Alleen entwickelt und Künstler wie Andreas Greiner oder die Briten Ackroyd & Harvey beziehen sich heute noch direkt auf die Aktion. Das Künstlerduo pflanzte für das Projekt "Beuys‘ Acorns" 100 Eichensetzlinge auf der Terrasse der Tate Modern in London. Erwachsen sind die aus Eicheln, die 2007 in Kassel gesammelt wurden.