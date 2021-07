Extremwetter: Der Klimawandel ist da

Insgesamt gibt es in Deutschland weit über 10.000 geförderte Kulturinstitutionen, die erst noch auf einen nachhaltigen Betrieb umgestellt werden müssen. In England ist man schon einen großen Schritt weiter. Seit 2012 achtet dort das 'British Art Council' bei der Vergabe von Geldern auf das Klimabewusstsein der Empfänger*innen. Jede Förderung ist an die Vorlage einer Klimabilanz gebunden. Der Erfolg ist messbar und hat in den Jahren 2018/19 bereits zu einer Reduktion von 35 Prozent der CO2-Emissionen geführt. Soll auch die öffentliche Kulturförderung in Deutschland künftig von der Klimabilanz einer Einrichtung abhängig gemacht werden? Und wenn ja – besteht dann die Gefahr, dass der Staat auf diese Weise in die Kunstfreiheit eingreift?