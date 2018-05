Königin der Leinwand: Meryl Streep

Als Typ der kühlen Intellektuellen hat Meryl Streep 30-jährig debütiert - an der Seite von Woody Allen in "Manhattan". Nur sechs Monate später dann: "Kramer gegen Kramer" - Meryl Streeps Durchbruch im Charakterfach. Der Frauentyp war auch diesmal urban, emanzipiert und emotional zerrissen. Doch jetzt geht sie aus sich heraus - und bekommt dafür ihren ersten Oscar. "Damals war ich sehr jung und dann ein Oscar. Das war schon unglaublich - in diesem Alter", erinnert sich Streep. "Aber soll man dann den Rest seines Lebens an diesem Preis ausrichten? Das ist kein Weltmeistertitel wie im Fußball oder so. Eine Sportlerkarriere dauert einige Jahre, aber Schauspieler bleibt man sein ganzes Leben lang."