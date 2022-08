Nie zuvor in der Geschichte hat man sich so viel selbst angestarrt wie heute. In einer Zeit, in der die sozialen Medien permanent perfekte Proportionen und makellose Körper präsentieren, fragt die schwedische Comicbuch-Autorin Liv Strömquist, wie sich die tägliche Flut idealisierter Bilder und die Selfie-Kultur auf uns auswirken. In ihrer Graphic Novel "Im Spiegelsaal" seziert sie den Schönheitskult von Kaiserin Sisi bis zu Instagram-Ikonen wie den Kardashians.