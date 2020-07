Jede Reise sei zu Beginn ein Ausweg, so Schriftsteller Matthias Politycki, in ihrem Verlauf ein Umweg und am Ende ein Rückweg zu uns selbst. Was meint er damit bloß?

Beitragslänge: 5 min Datum: 10.07.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 10.07.2021