KT und die Tugend

Adel hat auch noch nie zu irgendetwas verpflichtet. Die Redensart lügt. Es stellt sich also heraus, dass Adel heute nur noch eine bürgerliche Vorstellung ist. Unterbewusster Neid? Warum sind royalistische Spektakel im Fernsehen so erfolgreich? Doch nicht, weil die Majestäten so glänzen, sondern weil die gaffenden Bürger ihre Träume auf sie projizieren und sich damit zu geistigen Untertanen machen. Ein wenig haben davon wohl auch die Guttenbergs profitiert.