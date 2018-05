Die Themen am 3. Juni 2016

Wie ticken eigentlich die Briten? Warum ist die Stimmung so stark für einen Ausstieg aus der EU? Warum hat die Pro-EU-Kampagne bisher so geringen Widerhall? Liegt es an der traditionellen Insellage? Am innenpolitischen Schaden, den die Regierung Cameron hinterlassen hat? Ein paar EU-Bürger in Großbritannien versuchen inzwischen in einer rührenden Geste mit der Kampagne "Hug a Brit" die Einheimischen zu umarmen und für Europa einzunehmen. Inzwischen melden sich auch fast 300 britische Künstler, Schauspieler und Intellektuelle in einem offenen Brief zu Wort. Tobias Schlegl versucht vor Ort, die britische Seele zu ergründen.