Alles Lumbung oder was?

2022 wird der Kunstbegriff selbst im Fokus stehen: Was versteht diese documenta unter "Kunst"? Was kann Kunst sein – und kann sie bewirken? Erleben wir in Kassel einen "discursive turn" – und damit einen neuen Twist in der Kunst? Was bedeutet es, wenn gar nicht mehr ein fertiges Werk im Zentrum des Schaffens einer Künstlerin oder eines Künstlers steht, sondern das gemeinschaftliche Miteinander? Werden die Kunstwerke dann vielschichtiger - oder schlicht nur schwerer verständlich? Und wie rezipiert man diese Art von Kunst?