Kunst und Künstliche Intelligenz

Stets war das Technoide auch ästhetisch interessant. Manche Künstler arbeiteten mit Avataren und schlossen die Rechner an ihre Gehirnströmen an. Man träumte von einer virtuellen Koexistenz mit der Maschine. Mittlerweile scheint die Künstliche Intelligenz sehr bescheiden geworden und verausgabt sich in der Gesichtserkennung oder Kaufoptimierung. In der Kunst verausgabt sie sich entweder in Malmaschinen oder in so genannter NFT-Kunst, deren Wert allein in ihrer digitalen Einzigartigkeit liegt und deren astronomische Preise massenhysterische Züge haben.