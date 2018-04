Leben in der Vertikalen

Die Jury würdigte "The Met", das 230 Meter hohe Gebäude des Architekten Wong Mun Summ als "global richtungsweisend" für den künftigen Bau von Hochhäusern. Das Bauwerk (Entwurfsplanung: WOHA, Singapur; Assoziierte Architekten: Tandem Architects, Bangkok) setze, so die Jury, "einen innovativen grünen Akzent inmitten des dichten Bangkoker Innenstadtviertels Sathorn." Die Idee sei es, "ein Hochhaus so zu öffnen, dass es inmitten einer Megacity nahezu buchstäblich atmet", urteilten die Experten.