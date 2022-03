Leipzig liest doch - was Literatur gerade jetzt kann

Johnathan Lees Roman "Der große Fehler"

Quelle: ZDF

Andrew Haswell Green vereinte die fünf Boroughs New Yorks. Die Public Library und das öffentliche Schulsystem der Stadt gäbe es nicht ohne ihn. Auch nicht Central Park, Metropolitan und Museum of Natural History, Bronx Zoo und George Washington Bridge. Heute aber ist Green vergessen. Das liegt auch am Skandal nach seiner Ermordung. Sein Mörder verwechselte ihn, glaubte, er verstecke die bekannteste Prostituierte der Stadt. Doch Green war schwul. Der in New York lebende britische Autor Jonathan Lee greift im Roman “Der große Fehler” Greens Geschichte auf. Kein History-Roman: eine Anti-Story, die von unerfülltem homoerotischem Verlangen statt von Greens großen Werken erzählt. Und eine Detektivgeschichte, die den Wahnsinn des New Yorks um 1900 zeigt. Ein Roman über den berühmtesten New Yorker, den keiner kennt.