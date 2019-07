500. Todestag Leonardo da Vincis

An Leonardos Erfindungen sind Zweifel angebracht, wie Matthias Eckoldt in seiner Aufklärungsschrift „Leonardos Erbe“ belegt. Bleibt am Ende nichts vom Mythos des großen Universalgenies?

Beitragslänge: 4 min Datum: 19.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 19.07.2020