Die Literatur der First Nations

Schriftsteller*innen der First Nations machen diesen nun auf vielfälige Weise zum Thema ihrer Bücher. In der Comic-Anthologie „Dieses Land“ erzählen mehr als 20 Autor*innen und Illustrator*innen die Geschichte der kanadischen Konföderation aus indigener Perspektive. – berichten von Zwangsreservaten und Residential Schools, der Unterdrückung ihrer Rechte. Auch Paul Seesequasis will der „vergessenen Generation“ ein Gesicht geben. Er gehört zur Gemeinschaft der „Willow Cree“. Aus einem Fotoprojekt ist das Buch „Unter der Mitternachtssonne“ entstanden. Seine Mission: Indigene Identität jenseits stereotyper Klischees zeigen. Es geht um die Rückeroberung des Blicks auf sich selbst. Katherena Vermette schreibt über Frauen in Städten, die indigen sind oder mehrere Wurzeln haben. Im Mittelpunkt ihres Romans „Was in jener Nacht geschah“ steht die Vergewaltigung eines Mädchens. Vermette erzählt davon, wie sich die Frauen in einem Leben voll von Sucht, Rassismus, Gewalt unterstützen.