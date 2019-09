Shooting-Star Ocean Vuong

Er war ein No Name, ein literarischer Underdog: Ocean Vuong, 1988 in Saigon geboren, kam als Zweijähriger mit Mutter und Großmutter in die USA. Bis zu seinem elften Lebensjahr konnte er aufgrund einer ererbten Legasthenie kaum lesen. Doch zehn Jahre später studierte er Englisch am Brooklyn College und veröffentlichte seit 2010 Gedichte.

Vor zwei Jahren erhielt er sogar den hochrangigen englischen T. S. Eliot Prize - dennoch war sein Name nur Eingeweihten bekannt. Heute ist Ocean Vuong der Shootingstar der amerikanischen Literatur. Sein Debütroman "Auf Erden sind wir kurz grandios" erzählt die ewige Geschichte von Krieg, Flucht und Fremde. "Unsere Muttersprache zu sprechen heißt, nur teilweise auf Vietnamesisch zu sprechen, aber ganz auf Krieg", sagt er.