Das Prachtboot aus dem Humboldtforum

"Das Prachtboot" nennt es der Berliner Autor und Journalist Götz Aly in seinem neuen Buch. Untertitel: "Wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten". Anhand seiner historischen Recherche enthüllt Götz Aly - dessen Großonkel um 1880 selbst als Marine-Geistlicher an der Unterwerfung der Südsee beteiligt war - am Beispiel des Bismarck-Archipels mit der Insel Luf die tödlichen Strafexpeditionen der kaiserlichen Kanonenboote im Pazifik. Es ist ein wenig bekanntes Kapitel kolonialer Vergangenheit.