Lustvoller Blick in Abgründe

Die Osterfestspiele in Salzburg sind das kleinste, doch exklusivste aller Festivals - allein bestritten von den Berliner Philharmonikern. Der Aufwand für ein paar Konzerte und einer Opernproduktion mit nur zwei Vorstellungen ist gigantisch, wenn auch zu Eintrittspreisen bis 500 Euro teuer. So wie Herbert von Karajan einst für seine Förderer und Fans das Festival erfand, ist es trotz höchster künstlerischer Ansprüche nicht mehr zu rechtfertigen. "Dieses Geschäftsmodell machte in den Sechzigern irgendwie Sinn, aber jetzt nicht mehr, es ist verrückt", so Simon Rattle. "Aber ich hoffe, wir werden Salome in einer anderen Stadt aufführen. Und ich hoffe, wir können vielleicht das Festival so erweitern, dass es wirtschaftlich nicht mehr so untragbar ist."