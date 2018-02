Made in South Africa

Ein Modelabel gründen? Kein Problem - meint auch Nkhensani Manganyi. Nur muss man sich auf dem Markt auch durchsetzen. Nkhensani gilt seit zehn Jahren als die kreativste Hoffnung der Branche, ihr Label "Stoned Cherrie" als Südafrikas erfolgreichste Modemarke. Doch Nkhensani, die als Model und Fernsehmoderatorin startete, sitzt heute vor allem in Business-Meetings - immer die chinesische Billigkonkurrenz im Hinterkopf. Also verhandelt sie hartnäckig und charmant mit der mächtigen Foschini-Kette. Hat sie Erfolg, kann sie ihre Herbstkollektion schon bald in den 1500 Foschini-Shops Südafrikas vermarkten. "Wer in unserer Branche erfolgreich sein will, muss kämpfen wie David gegen Goliath", so Nkhensani. "Du hast ja all die großen Department Stores gegen dich. Sie haben die Mittel, das Kapital, das Marketing, die ganze Maschinerie. Und du musst dir buchstäblich jeden Zentimeter erkämpfen. Das ist die größte Herausforderung in meinem Job, ganz klar."