Die Magie der Dunkelheit – Was bringt die Nacht?

Die Nacht in all ihren Facetten hat Künstler*innen immer wieder fasziniert. Von Vincent van Gogh bis Dennis Hopper bannten Maler die Magie der Nacht und ihrer Gestalten auf Leinwand. Die Leipziger Künstlerin Silke Silkeborg hat ihre Arbeit schon seit Jahren voll und ganz dem Dunkeln gewidmet. So zieht sie im Sommer und im Winter los mit Leinwand, Farben und Benzinlampe – um auch in der Nacht zu arbeiten. Was ist anders zu dieser Tageszeit draußen – was sieht man, wenn man kaum etwas sieht? Und wie lässt sich das einfangen? aspekte begleitet Silke Silkeborg auf einer ihrer nächtlichen Touren.