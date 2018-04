Man tänker sitt/Burrowing

Eine Entwicklung gibt es in "Man tänker sitt" nicht. In gleichbleibend ruhigem Tempo durchwandert Jimmy mit dem Kind auf dem Arm den Film, streunt Sebastian durch das Viertel und den angrenzenden Wald. Der englische Titel "Burrowing" passt da gut; es hat tatsächlich den Anschein, als hätten sich all diese verlorenen Figuren in der Siedlung "vergraben", versteckten sich oder etwas und wären beinah schon nicht mehr am Leben. Geheimnisvoll.