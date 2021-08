Birgit Minichmayr in "Maria Stuart"

Die Premiere am 14. August in Salzburg wird so etwas wie das Gipfeltreffen mächtiger Frauen werden. In einer bearbeiteten Textfassung nähert sich Burgtheaterintendant und Regisseur Martin Kusej den beiden Königinnen, die so zum ersten Mal in der 100-jährigen Salzburger Festspielgeschichte auf der Bühne zu sehen sind.