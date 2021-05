Markus Torgebys Leben in wilder Natur

Der Schwede brauchte Abstand von seinen Problemen und von sich. Deshalb zog es ihn mit Mitte 20 erneut hinaus in die Natur. Vier Jahre blieb er im Wald in Nordschweden. Um ihn herum nur Natur, keine Menschen, keine Gespräche. Über sein Leben in und mit der Natur hat er ein Buch geschrieben: "Unter freiem Himmel". Demnächst wird seine Geschichte auch in einem Dokumentarfilm erzählt.