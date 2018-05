"Mehr Haltung, Frau Merkel!"

Schami: Im Exil sind wir miteinander verbunden über oppositionelle Zeitungen. (...) Im Ausland kennt man sich inzwischen, die Kontakte sind sehr eng, eine Vernetzung wirklich über alle Parteien hinweg. Das andere, mit der Heimat, läuft in der Regel über Beirut. Die Verbindung Damaskus-Beirut ist sehr intensiv und wir gefährden damit keinen und keine der Demonstranten selbst. Denn das wäre fatal: Wenn Sie jemand anruft, das wird abgehört, dann ist er weg. die haben ihn schnell über die Handynummer. Also, die Information fließt intensiv von der Mitte des Geschehens aus über viele Kanäle ins Ausland. Und was ich nicht bekomme, bekommt ein Freund von mir in Paris, dann kann er mir das sagen, ich sage einem in Finnland Bescheid, etc. Damit lassen wir unsere Verwandten und Freunde aus dem Spiel. Ich rufe nie zu Hause an oder ich frage keinen Cousin, keine Cousine, denn ich weiß, so dumm ist der Geheimdienst nicht, im Gegenteil, der syrische Geheimdienst ist sehr schlau. Die beobachten alle Verbindungen von den Oppositionellen mit Verwandten.