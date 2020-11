Meinungskampf statt Streitkultur

Bekanntlich macht ja der Ton die Musik und was wäre diese ohne eine große Vielfalt an Zwischentönen. Das ist in der Welt der verbalen Kommunikation nicht unähnlich. Was wir aber dort seit einigen Jahren erleben, scheint eher Zeugnis vom Dahinsiechens des Zwischentones. Dies insbesondere in der öffentlichen Debatte. Kommunikationsteilnehmer verschwinden rasant in Schubladen, gerne auch in jeweiligen Blasen.