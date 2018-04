Minimalistischer Pop

"Wenn uns jemand fragt, was für eine Art Musik wir machen, sage ich: Popmusik!", so Sänger und Bassist Oliver Sim. "Eigentlich dunkle Popmusik, einfach weil es alles bedeuten kann. Es ist ein so schön weit gefasster Begriff, der einen nicht eingrenzt." Vergangenes Wochenende waren "The XX" der Top Act auf dem populären Melt-Festival - in einem ehemaligen Braunkohle-Tagebau in Sachsen-Anhalt - der Höhepunkt von über 100 Bands. 20.000 Menschen im Publikum - dabei kannten ihre Musik Anfang 2009 gerade mal ihre Freunde.