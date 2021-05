Die Schriftstellerin Mirna Funk schreibt Zeitgeist-Romane mit Tiefgang und verfasst für die 'Vogue' Texte über jüdisches Leben in Deutschland. Sie äußert sich auch auf der Kampagnenplattform "Pink Stinks" über die Care-Debatte und diskutiert in der Hipster-Schabatt Talkshow "Freitagnacht Jews" darüber, was es bedeutet, im 21. Jahrhundert jüdisch zu sein.