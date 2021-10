Die Kommune auf dem Monte Veritá

Diese Vision kann auch der heutigen Gesellschaft noch sehr viel an Inspiration für das Zusammenleben, die Gemeinschaft, erzählen, meint der schweizerische Regisseur Stefan Jäger. Deshalb erzählt er in dem Spielfilm "Monte Verità – Der Rausch der Freiheit" von deren Anfängen ab 1906 - nahe an der Realität. Nur die weibliche Hauptrolle Hanna Leitner, Wiener Ehefrau, Mutter zweier Töchter, die ihrem bürgerlichen inneren Gefängnis zu entfliehen versucht und dort Heilung von ihrem Asthmaleiden sucht, ist fiktiv.