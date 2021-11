Musikerin Alexandra Cumfe

Statt Band musiziert sie mit Baumstümpfen, Blättern, Wassertropfen. Für ihr Musikprojekt "her tree" geht die Bayerin immer wieder auf Klangsuche. Mit einem kleinen Rekorder fängt sie alle Ebenen der Natur ein und verwandelt diese anschließend in elektronische Beats und Basslines. Zusammen mit Katty Salié begibt sich Cumfe im Kottenforst auf Klangsuche. Anschließend spielt sie einen Live-Song in eindrucksvoller Kulisse, mitten im Wald.