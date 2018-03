Der Film verrät seine Charaktere, weil er sie nicht wirklich von der Leine lässt. Alle bleiben in ihrem schrillen Typus fast unverändert - Anns zweiter Sohn Robbie beispielsweise ist als schwuler Counterpart des altklugen George zum Sticken und Handgelenk-Wedeln auf der Cadillac-Rückbank verdammt.





Am Ende ihrer Reise stellt Ann fest, dass sie auch ohne Mann leben kann. Sie sitzt am Set eines Hollywood-Films und schaut ihrem Sohn George zu, der gerade als Schauspieler entdeckt wurde. Sie soll wohl zufrieden lächeln - es sieht leider ziemlich gequält aus. Einen goldenen Bären verdient "My One and Only" nicht.