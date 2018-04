Nicht mehr blind ins Leere steigen

"Die einzige Institution in der europäischen Konstruktion, die europäisch denkt, sich als europäische Institution empfindet und die in keinem Moment ihre Handlungen und Taten an die Erfüllung nationaler Gelüste denkt, ist die Kommission", sagt Menasse. "Was hier stattfindet, ist ein Ringen zwischen europäisch denkenden Menschen, die den einzigen Makel haben: Sie sind nicht gewählt. Und den auf der anderen Seite nationalen Interessen, die haben leider den Makel: Sie sind gewählt, aber national." Weshalb Menasse an einer Demokratie zweifelt, die dem Nationalen verhaftet ist: "Ich sage jetzt ketzerisch, man muss die Demokratie abschaffen. Natürlich bin ich ein Demokrat und sage daher sofort dazu, die Demokratie als Begriff für eine bestimmte politische Organisationsform des 19. Jahrhunderts. Denn was wir heute unter Demokratie verstehen, ist 19. Jahrhundert."