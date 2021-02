Noam Chomsky ruft zum Ungehorsam auf

Seinen ersten politischen Artikel verfasste er nach eigener Auskunft kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Seinen akademischen Durchbruch schaffte er später mit bahnbrechenden Forschungen im Bereich der Linguistik, von Sprache, Bewusstsein, Intellekt. Und: Er erlebte mit, wie die Amerikaner am 6. August 1945 eine Atombombe über Hiroshima abwarfen. Die nukleare Gefahr: Die Menschen hatten es geschafft – sie konnten sich von nun an selbst auslöschen. Das ließ ihn nicht mehr los. Die fatalen Irrwege der Menschen, globale Ungerechtigkeit und Klimawandel als Folge kapitalistischen Handelns, die drohende Auslöschung aller Lebewesen - sehenden Auges rennen wir ins Verderben, so Chomsky in seinem neuen Buch „Rebellion oder Untergang“. Wegschauen ist keine Option. Fünf vor Zwölf ist längst vorbei.