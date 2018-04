Occupy Internet

Was für ein Jahr: In der Maske von Guy Fawkes, einem Attentäter aus dem 16. Jahrhundert, kämpfen zigtausende Hacker von "Anonymous" für eine bessere Welt. Mit Twitter und Facebook wurden die Diktatoren in Tunesien, Ägypten und Libyen gestürzt. Die Internet-Aktivisten von "Occupy Wall Street" vernetzen Menschen in aller Welt gegen die Allmacht des Kapitals. Und die Deutschen wählen Piraten in ein Parlament. Deren Ziel: Transparenz. Ihr Medium: das Netz.