In dem Roman geht es um eine junge, schwarze Ostdeutsche, die über ihre Familie, Rassismus und ihre Privilegien nachdenkt. In einem Interview sagte die Autorin, das Buch sei eine Art "Coming-Out als Nicht-Weiße". Auch wenn der Roman keine Autobiographie ist, so sind die Parallelen zur Romanfigur nicht zu übersehen: Die Autorin ist 1985 in der DDR geboren, in Weimar. Ihr Vater stammt aus Sambia.