Neuer Opernstar Lise Davidsen

Lise Davidsen ist der Publikumsliebling vergangener Opernpremieren - egal ob in Bayreuth, London oder New York. Die umjubelte norwegische Sopranistin verfügt über ein imponierend klangmächtiges Organ. Dabei ist sie noch realtiv neu in der Opernwelt.

