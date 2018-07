Exklusiv

Kultur | aspekte - "Offensiven Streit suchen"

Eine Strategie für den Umgang mit der AfD könnte sein, so Leo (Autor des Buches "Mit Rechten reden"), die AfD Abgeordneten sogar ernster zu nehmen, als sie es selber tut. So "bringt man sie vielleicht in Verlegenheit, in die Defensive."