Plastikwahn

Die Folgen des Plastik-Konsums für Umwelt und Mensch sind gravierend und Müll-Verbrechen passieren täglich. Ein Problem: Müllexporte an ärmere Länder. Ein Teil des gewaltigen Abfallaufkommens wird ins Ausland verschifft. In der Türkei oder in Malaysia lagert der Müll oft auf wilden Deponien, statt dort recycelt zu werden. Immerhin: Die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz Steffi Lemke will jetzt ein Exportverbot auf den Weg bringen. Greenpeace-Aktivistin Viola Wohlgemuth spricht mit Jo Schück über das Plastik-Geschacher. Es sei ein Unding, dass Deutschland wertvolle Kunststoffe außer Landes schaffe und nur ein Bruchteil wiederverwerte. Das sind nur 2,8 Prozent der in Deutschland verarbeiteten Kunststoffprodukte - laut Plastikatlas der Heinrich-Böll-Stiftung.