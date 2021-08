Politik und Transparenz

In der Wissenschaft gilt diese Wirksamkeit von Transparenz längst als fragwürdig. Mit Vertrauen hat das Konzept der Transparenz in der Politik tatsächlich wenig gemein. Und sie hat oft Konsequenzen, die nicht mitbedacht werden. Wo ist sie unbedingt geboten und sinnvoll, wo stößt sie an ihre Grenzen und weckt falsche Hoffnungen?