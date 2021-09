Politiker mit Migrationshintergrund

Im Bundestag stammen aber nur acht Prozent der Abgeordneten aus Einwandererfamilien. Warum sind es so wenige? Dazu äußern sich Nachfahren von Gastarbeiter*innen aus der Türkei, die heute in Deutschland politisch aktiv sind - Sevim Aydin (SPD), die ins Berliner Abgeordnetenhaus möchte, und der Hamburger Ali Ertan Toprak (CDU), der für die CDU in den Bundestag will.