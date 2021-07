Pop und Depression

Billie Eilish began schon mit 16 Jahren ihre Ängste öffentlich zu verarbeiten und wurde zur Heldin für Millionen junger Fans. Justin Bieber erzählte in einem Song von seinem Absturz im Rampenlicht. Lady Gaga spricht offen über das chemische Ungleichgewicht in ihrem Körper, das Depressionen verursacht. Matt Healy ist Frontmann der britischen Pop-Band "The 1975" und stammt aus einer Künstlerfamilie mit Depressionsgeschichte. Phoebe Bridgers verarbeitete auf ihrem Album "Punisher" Trennung, Angst und Apathie und heimste dafür mehrere Grammy-Nominierungen ein.