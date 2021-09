Pop und Politik

Gerne nutzen Politiker*innen im Wahlkampf Popsongs mit griffigen Refrain-Zeilen – oft ist das den Musiker*innen gar nicht so recht, wenn zum Beispiel ein Donald Trump zu "Born in the USA" einmarschiert. Im dümmsten Fall klagen die Betroffenen und das ganze Pathos und die Ranschmeiße an ein junges Publikum sind beim Teufel. Und dann gibt es da noch die Künstler*innen, die offen Werbung für eine politische Richtung oder Partei machen. Jo Schück spricht mit den Musikern Henning May, Sebastian Krumbiegel, Leslie Mandoki und der Sängerin Balbina über ihre politischen Einstellungen und warum für sie als Kunstschaffende Haltung und Engagement wichtig sind.