Kultur | aspekte - Theaterregisseur Christopher Rüping

Christopher Rüping, Jahrgang 1985, arbeitete bereits an Bühnen in Hamburg, Zürich, Berlin und Stuttgart, war zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Seit der Spielzeit 2016/17 ist das „Regie-Wunderkind“ Hausregisseur an den Münchner Kammerspielen.