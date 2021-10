Hongkongs Demokratiebewegung im Exil

In ihre Heimat Honkong kann Glacier Kwong nicht zurückkehren. Die 28jährige Aktivistin der Demokratiebewegung lebt im Exil in Hamburg. Viele ihrer Freunde in Hongkong wurden verhaftet, verurteilt oder warten auf ihren Prozess. Als die Polizei 2019 mit Wasserwerfern, Tränengas und Gummigeschossen auf die Protestanten in Hongkong los ging, war Glacier Kwong dabei. Jetzt unterstützt sie die Bewegung von Deutschland aus. Zum Beispiel bei der Berliner Konferenz „Powers of Truth“ Anfang Oktober. Mit aspekte spricht sie über die immer neuen Wege, die sie und ihre Freunde finden, um Aufrufe zu verbreiten – trotz immer schärferem Vorgehen der Regierung. Und darüber, wo die Aktivisten selbst in einem Land mit Meinungsfreiheit wie Deutschland an Grenzen stoßen.